Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица МЧМ-2020
30 декабря состоялся пятый игровой день молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. Было сыграно четыре матча.
Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею
Казахстан — Швеция — 2:6
U20 ЧМ-2020. Группа A
30 декабря 2019, понедельник. 17:00 МСК
Казахстан U20
Окончен
2 : 6
Швеция U20
0:1 Фагемо (Хёгландер, Сандин) – 15:12' (5x5) 0:2 Фагемо (Сандин, Лундквист) – 22:37' (5x4) 0:3 Эберг (Нессен) – 24:08' (5x5) 0:4 Хёгландер (Густафссон) – 27:40' (5x4) 0:5 Берггрен (Хольц, Пашич) – 30:57' (5x4) 1:5 Бойко – 31:38' (5x5) 1:6 Рэймонд (Хенрикссон, Лундквист) – 51:13' (5x5) 2:6 Мусоров (Гайтамиров) – 53:57' (5x5)
Германия — Канада — 1:4
U20 ЧМ-2020. Группа B
30 декабря 2019, понедельник. 17:00 МСК
Германия U20
Окончен
1 : 4
Канада U20
0:1 Фут (Баль) – 11:50' (5x5) 0:2 Фуди (Делландреа, Макисаак) – 32:24' (5x5) 0:3 Эддисон (Фут, Козенс) – 34:01' (5x3) 1:3 Валенти (Штюцле, Шюц) – 58:53' (5x3) 1:4 Делландреа (Фуди, Макисаак) – 59:50' (en)
Словакия — Швейцария — 2:7
U20 ЧМ-2020. Группа A
30 декабря 2019, понедельник. 21:00 МСК
Словакия U20
Окончен
2 : 7
Швейцария U20
0:1 Колер (Берни, Нуссбаумер) – 07:55' (5x5) 0:2 Колер (Нуссбаумер, Мозер) – 10:04' (5x4) 0:3 Нуссбаумер (Вербун) – 14:49' (5x5) 0:4 Кнак (Жобен) – 33:21' (5x5) 1:4 Фашко-Рудаш (Окульяр) – 38:34' (4x5) 1:5 Шмид (Эбишер, Вербун) – 39:55' (5x5) 2:5 Джуган (Чайкович, Мудрак) – 46:37' (5x4) 2:6 Хенауэр (Нуссбаумер, Мозер) – 50:09' (5x4) 2:7 Вербун (Колер) – 52:27' (5x5)
США — Чехия — 4:3 ОТ
U20 ЧМ-2020. Группа B
30 декабря 2019, понедельник. 21:00 МСК
США U20
Окончен
4 : 3
ОТ
Чехия U20
1:0 Пинто (Робертсон, Вальстрём) – 03:45' (5x4) 1:1 Забрански (Кликорка) – 09:35' (5x5) 1:2 Забрански (Теплы, Плашек) – 18:16' (5x3) 2:2 Калиев (Зеграс, Миллер) – 21:19' (5x5) 3:2 Друри (Зеграс, Калиев) – 26:01' (5x5) 3:3 Чайка (Кубичек) – 48:41' (5x4) 4:3 Кофилд (Тюркотт) – 63:14' (3x3)
Турнирное положение команд после окончания пятого игрового дня турнира:
Группа А
Швеция — 8 очков
Финляндия — 7 очков
Швейцария — 6 очков
Словакия — 3 очка
Казахстан — 0 очков
Группа В
США — 8 очков
Канада — 6 очков
Чехия — 4 очка
Россия — 3 очка
Германия — 3 очка.
Сборная России лишилась шансов на первое и второе место в группе. Сегодня, 31 декабря, команда Брагина проведёт заключительный матч группового этапа с командой Германии.
Россия рискует с вратарём на главный матч в группе. Поражение от немцев никто не простит
С Германией сыграет Ярослав Аскаров, который не выручил на старте МЧМ с чехами.
- 31 декабря 2019
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- 30 декабря 2019
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