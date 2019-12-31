Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица МЧМ-2020

30 декабря состоялся пятый игровой день молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. Было сыграно четыре матча.



Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею



Казахстан — Швеция — 2:6

Германия — Канада — 1:4

Словакия — Швейцария — 2:7

США — Чехия — 4:3 ОТ

Турнирное положение команд после окончания пятого игрового дня турнира:



Группа А



Швеция — 8 очков

Финляндия — 7 очков

Швейцария — 6 очков

Словакия — 3 очка

Казахстан — 0 очков



Группа В



США — 8 очков

Канада — 6 очков

Чехия — 4 очка

Россия — 3 очка

Германия — 3 очка.



Сборная России лишилась шансов на первое и второе место в группе. Сегодня, 31 декабря, команда Брагина проведёт заключительный матч группового этапа с командой Германии.