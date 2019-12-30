Россия рискует с вратарём на главный матч в группе. Поражение от немцев никто не простит

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Сборная России готовится к заключительному и решающему матчу группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2020 с командой Германии. На тренировку команда вышла в новых сочетаниях. Иван Морозов был переведён во второе звено, а Дмитрий Воронков в третье. После поражения от США Валерий Брагин отметил, что тройке Морозова с Подколзиным и Марченко не хватает завершения. Пары защитников тоже перетряхнули, были изменения в бригадах большинства – место Павла Дорофеева занял Никита Александров. Об изменениях и подготовке к Германии рассказал помощник главного тренера Игорь Ларионов.

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«Если изменения в тройках дадут всплеск, будет здорово»

— Какие изменения в спецбригадах?

— Александров появился вместо Дорофеева в сочетании с Ховановым, Воронковым и Денисенко. В другой бригаде мы поменяли местами Марченко, Морозова. Всё остальное остаётся по-прежнему.



— Что не работало в большинстве в прошлых матчах?

— Я бы не сказал, что только по периметру шайбу гоняли. В принципе, было много бросков, просто их блокировали. Несколько раз мы доставляли шайбу до ворот, но пару ребят просто забыли, что такое выполнять задание, находясь перед вратарём. В игре с США после канадцев у нас немножко отключился мозг. Когда голова устаёт, то получаются проблемы.



— Чисто теоретически можно представить, что габаритный Соколов будет идти на пятачок?

— Да, сейчас будет такой вариант. Он и Воронков играют в двух линиях, Подколзин и Хованов играют либо на дальнем пятачке, либо на лицевой линии.



— В звеньях тоже есть изменения?

— Да, Воронков перемещается в звено к Марченко и Подколзину. Морозов сыграет с Дорофеевым и Александровым.



— Чего вы хотели добиться, поменяв местами Воронкова и Морозова?

— Хотели посмотреть этот вариант, что может быть. Решение было принято такое. Если оно даст какой-то всплеск, поможет улучшить забивные качества в этом звене, то будет здорово.



Посмотрим, как в первом периоде дело пойдёт. Если не будет получаться, то есть план Б, который лежит у меня в кармане.



— Почему поменяли все пары защитников?

— Да, сегодня так попробовали, завтра ещё посмотрим на раскатке.

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— Если вспоминать матч с Америкой, что пошло не так?

— Это уже вчерашний день, мы сейчас думаем уже о Германии. Вчера переговорили, пересмотрели игру, а сейчас сфокусированы только на том, чтобы выйти с немцами с тем же настроем, что и на Канаду. Нужно взять игру в свои руки и выиграть матч.

— Способна ли Германия сыграть так же надёжно в обороне, как США?

— Абсолютно. Сегодня они играли с канадцами, и в двух периодах они играли очень плотно, в консервативный хоккей. Наша задача будет в том, чтобы доставлять шайбу на синюю линию защитникам, они должны будут бросать в сторону ворот кистями, а наши габаритные форварды – создавать помехи вратарю. Оттуда уже должны идти подбор, добивание и так далее.



— Что скажете о дисквалификации Ртищева? Не было опасений, что могут дать больше, чем на один матч?

— Были готов к такому решению. Когда канадцу дают дисквалификацию за это, то другого не ждёшь. Это опять вопрос дисциплины. Мы немножко потеряли этот аспект, потому что слишком много свалилось на голову ребят. К сожалению, допустили много ошибок, которые для нас нехарактерны. Эту тему проговорили после чехов, но опять вернулись к ней в игре с США. Надеюсь, что сегодняшний разговор пойдет на пользу, потому что дисциплина играет большую роль. «5 на 5» очень сложно кого-то обыграть.



— Кто завтра начнёт матч в воротах?

— А вы ещё не знаете? Аскаров? Ну, будем вам верить. Наверное, так и будет.



— Надеемся, что он сыграет хорошо.

— Я в этом даже не сомневаюсь. У мальчишки есть характер, хорошая психология. В принципе, было запланировано, чтоб они с Мифтаховым играли по матчу. Сейчас как раз время Аскарова наступает. Мы начинаем играть каждый матч от ножа, как финальный, как седьмую игру плей-офф.

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