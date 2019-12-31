Лидер «Питтсбурга» Гюнцель получил травму, когда забрасывал шайбу. Видео

«Питтсбург Пингвинз» победил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 5:2 (2:0, 2:2, 1:0) в пользу хозяев. Для «Пингвинз» эта победа стала третьей кряду.

Голом и двумя результативными передачами в составе победителей отметился форвард Джейк Гюнцель. Американский форвард завершил матч досрочно из-за травмы, которую получил в эпизоде в заброшенной шайбой. Гюнцель неудачно ударился о борт, запнувшись о клюшку защитника «Сенаторз» Тома Шабо. Джейк немедленно ушёл в раздевалку и на лёд не вернулся.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Одним из главных героев встречи стал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Россиянин провёл на льду 17 минут 52 секунды, нанёс пять бросков, набрал 3 (2+1) очка и окончил матч с показателем полезности «+2».