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Малкин вышел на третье место в сезоне НХЛ по показателю «очки за матч»

Малкин вышел на третье место в сезоне НХЛ по показателю «очки за матч»
Хоккей / НХЛ 0

«Питтсбург Пингвинз» победил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 5:2 (2:0, 2:2, 1:0) в пользу хозяев. Для «Пингвинз» эта победа стала третьей кряду.

Одним из главных героев встречи стал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Россиянин провёл на льду 17 минут 52 секунды, нанёс пять бросков, набрал 3 (2+1) очка и закончил матч с показателем полезности «+2».

В нынешнем сезоне Малкин набрал 38 (11+27) очков в 26 матчах регулярного чемпионата. Евгений находится далеко от топ-10 бомбардиров НХЛ, так как пропустил половину сезона из-за травмы. Однако Малкин вышел на третье место в сезоне НХЛ по показателю «очки за матч» (1,46). Выше располагаются только лидеры гонки бомбардиров из «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (1,54) и Леон Драйзайтль (1,49).

Следом за Евгением расположены форварды «Бостон Брюинз» Брэд Маршан и Давид Пастрняк (1,45). Топ-5 замыкает лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (1,44).

Малкин вышел на 74-е место в списке лучших бомбардиров за историю НХЛ
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