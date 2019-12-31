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Кузнецов забил 115-й гол в НХЛ

Кузнецов забил 115-й гол в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».

В первом периоде отличился российский нападающий хозяев Евгений Кузнецов, который воспользовался передачей соотечественника Дмитрия Орлова. Счёт на момент написания новости — 2:2.

Видео с голом Евгения Кузнецова можно посмотреть на странице «Вашингтона» в «Твиттере».

Таким образом, Кузнецов забил 14-й гол нынешнем сезоне НХЛ. Теперь на счету россиянина 36 очков (14+22), которые он набрал в 38 матчах.

Всего в Национальной хоккейной лиге Кузнецов провёл 454 матча, в которых забил 115 голов и сделал 258 результативных передач.

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