Кузнецов забил 115-й гол в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».



В первом периоде отличился российский нападающий хозяев Евгений Кузнецов, который воспользовался передачей соотечественника Дмитрия Орлова. Счёт на момент написания новости — 2:2.

Видео с голом Евгения Кузнецова можно посмотреть на странице «Вашингтона» в «Твиттере».



Таким образом, Кузнецов забил 14-й гол нынешнем сезоне НХЛ. Теперь на счету россиянина 36 очков (14+22), которые он набрал в 38 матчах.



Всего в Национальной хоккейной лиге Кузнецов провёл 454 матча, в которых забил 115 голов и сделал 258 результативных передач.