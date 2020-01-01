Берни: матч с Россией — вызов для Швейцарии, но мы уверены, что можем обыграть любого

Капитан молодёжной сборной Швейцарии Тим Берни поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира с командой России.
«Ощущения от трёх побед в группе отличные, это идёт на пользу уверенности, особенно нашей команде. Здорово, теперь надо перенести эту хорошую игру и на следующий матч. Для нас матч с Россией будет вызовом, но мы вчера выиграли у Финляндии, она тоже была вызовом. Мы уверены, что можем обыграть любого, но знаем, что должны показывать для этого свою лучшую игру на протяжении всех 60 минут, потому что у России тоже хорошая команда.
У нас много ребят играет на МЧМ не первый раз. Если уже несколько раз был в этом положении, выходил в четвертьфинал, у тебя становится больше опыта, ты знаешь, как настраиваться на такие игры. Ожидаем, что наши опытные ребята поведут нас за собой.
У России есть несколько очень опасных игроков, но не думаю, что нам нужно на этом фокусироваться. Мы должны концентрироваться на себе и своей игре и посмотрим, чем закончится матч», — передаёт слова Берни корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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