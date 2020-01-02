Бучневич — о голах Свечникова в стиле лакросс: раньше думал, что это никогда не сработает

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич поделился мнением о голах форварда «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова в стиле лакросс.



«Я раньше думал, что это никогда не сработает и даже не пробовал. А когда он в первый раз так забил, я поймал себя на мысли, что даже поднять шайбу так не могу», — цитирует Бучневича пресс-служба НХЛ.

В нынешнем сезоне российский нападающий «ураганов» стал первым игроком в истории североамериканской лиге, кто дважды за чемпионат смог исполнить лакросс-гол. Столько же шайб в сезоне в активе форварда молодёжной сборной Швеции Нильса Хёгландера. Однажды Нильс отличился подобным образом за «Рёгле» и ещё однажды уже в составе национальной команды на мировом первенстве.