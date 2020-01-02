Аскаров: мой суперсейв? Возможно, в моменте перед этим я сыграл неправильно

Вратарь молодёжной сборной России Ярослав Аскаров подвёл итоги победного матча 1/4 финала МЧМ-2020 с командой Швейцарии (3:1).
«Хороший матч, но главное, что удалось выиграть. Самым тяжёлым в этом матче были контратаки — соперник здорово с места начинал отбор шайбы. Не очень много бросков? Это, наверное, с трибун так показалось.
Мой суперсейв? Надо повтор посмотреть. Может, я вообще неправильно сыграл. Обычно, если идёт какой-то суперсейв, то я что-то где-то сделал не так до этого. В той ситуации я, получается, уже сыграл неправильно, и нужно было любым путём не допустить того, чтобы шайба пересекла ленточку. Скромно говорю? Я ещё не видел повтора. Говорю же, что, возможно, до этого момента я что-то сделал неправильно.
За день до игры на тренировке я узнал, что буду играть. Мне лучше заранее знать — за день, за два. Тогда я спокоен, я готовлюсь. Когда изучаю соперника, то обращаю внимание на игру соперника в большинстве, в позиционной атаке. Мне интересно всё, что соперник делает в нападении. Например, такой соперник, как Швейцария, постоянно срывается в контратаки — мне тоже это надо знать.
Хабибулин много занимался со мной отдельно? Это вратарские тренировки. Мы разговариваем, чтобы мне было комфортно подойти к игре, чтобы лучше подготовиться. Идёт контакт, взаимодействие, чтобы быть в лучших кондициях», — передаёт слова Аскарова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 2 января 2020
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