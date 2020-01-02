Журналист Морреале: ошеломлён катанием Лафренье. Невероятный спортсмен

Североамериканский журналист Майк Морреале поделился мнением об игре нападающего сборной Канады Алексиса Лафренье в четвертьфинале чемпионата мира с командой Словакии.
«Посмотрите на Лафренье. Я не врач (даже близко), но ошеломлён, как хорошо катается Алексис после того, как он упал на левое колено всего три матча назад. Невероятный спортсмен», — написал Морреале в «Твиттере».
Алексис досрочно завершил матч группового этапа чемпионата мира с Россией (0:6) после столкновения с голкипером Амиром Мифтаховым. Дальнейшее участие Лафренье в турнире оставалось под большим вопросом. Фаворит драфта НХЛ 2020 года принимал участие в раскатках сборной Канады, однако пропустил заключительные матчи предварительного раунда.
Агент Эмили Костонгуай, представляющая интересы нападающего молодёжной сборной Канады, утверждала, что Алексис завершит выступление на мировом первенстве в случае риска усугубить повреждение.
- 2 января 2020
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