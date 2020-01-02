Игрок молодёжной сборной Финляндии провёл жёсткий силовой приём

Защитник молодёжной сборной Финляндии Антонни Хонка провёл жёсткий силовой приём против нападающего молодёжной сборной США Алекса Туркотта. После двух периодов счёт в матче США — Финляндия не открыт.
Сборная США закончила групповой этап на втором месте в группе, набрав 8 очков. Сборная Финляндии заняла третье место в своей группе, набрав 7 очков.
По результатам этой встречи и игры Швеция — Чехия определятся соперники сборной России, обыгравшей сегодня сборную Швейцарии со счетом 3:1. В составе российской сборной дубль оформил Дмитрий Воронков, ещё одну шайбу забросил Александр Хованов. У Швейцарии отличился Гаэтан Жобен.
Помимо сборной России, путевку в полуфинал оформила сборная Канады, разгромившая команду Словакии со счетом 6:1. На первой минуте встречи за удар в голову штраф до конца игры получил нападающий «кленовых листьев» Нолан Фут.
- 2 января 2020
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