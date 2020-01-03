Стали известны все полуфиналисты молодёжного ЧМ по хоккею

Стали известны пары полуфиналов молодёжного чемпионата мира — 2020 по хоккею, которые выглядят следующим образом:

Швеция — Россия,

Канада — Финляндия.

Матч с участием сборной России начнётся 4 января в 17:00.

Сборная Канады разгромила команду Словакии со счетом 6:1, Финляндия выиграла у команды США — 1:0, сборная России победила сборную Швейцарии — 3:1, а шведы разгромили чехов — 5:0.

В последней встрече со сборной России, которая состоялась на турнире четырёх наций, сборная Швеции одержала победу со счетом 6:1. «Тре крунур» заняли первое место в группе, набрав 11 очков.

Первое звено сборной Швеции в сумме набрало 16 очков на троих, у сборной России первая тройка нападения в сумме набрала 13 очков.

В прошлом году победителем МЧМ-2019, проходившего в Ванкувере и Виктории, стала сборная Финляндии.

Календарь игр молодёжного чемпионата мира-2020