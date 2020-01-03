Стали известны все полуфиналисты молодёжного ЧМ по хоккею

Стали известны пары полуфиналов молодёжного чемпионата мира — 2020 по хоккею, которые выглядят следующим образом:
Швеция — Россия,
Канада — Финляндия.
Матч с участием сборной России начнётся 4 января в 17:00.
Сборная Канады разгромила команду Словакии со счетом 6:1, Финляндия выиграла у команды США — 1:0, сборная России победила сборную Швейцарии — 3:1, а шведы разгромили чехов — 5:0.
В последней встрече со сборной России, которая состоялась на турнире четырёх наций, сборная Швеции одержала победу со счетом 6:1. «Тре крунур» заняли первое место в группе, набрав 11 очков.
Первое звено сборной Швеции в сумме набрало 16 очков на троих, у сборной России первая тройка нападения в сумме набрала 13 очков.
В прошлом году победителем МЧМ-2019, проходившего в Ванкувере и Виктории, стала сборная Финляндии.
Календарь игр молодёжного чемпионата мира-2020
- 3 января 2020
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- 2 января 2020
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