Форвард «Нефтехимика» Уайт забил в меньшинстве после грубой ошибки Сятери

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» принимает «Нефтехимик». После двух периодов счёт равный — 1:1.
Счёт в матче на старте второго периода открыл форвард гостей Мэтт Уайт. Американский нападающий отличился в меньшинстве, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера новосибирского клуба Харри Сятери.
Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Команды проводят матч в следующих составах:
«Сибирь»:
Сятери (Красиков);
Ермаков — Логинов, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;
Хабаров — Морозов, Пельтола — Саюстов — Миловзоров;
Алексеев — Демидов, Чесалин — Торченюк — Макаров;
Тимашов — Ромаев, Яковлев — Комаров — Романцев.
«Нефтехимик»:
Барулин (Шарыченков);
Мёрфи — Рясенский, Падакин — Берглунд — Уайт;
Пайгин — Захарчук, Шиксатдаров — Энлунд — Бикмуллин;
Брынцев — Шарипзянов, Черников — Куликов — Хайруллин;
Атюшов — Хафизов, Казионов — Шарифьянов — Хисамутдинов.
- 3 января 2020
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