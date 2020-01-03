Форвард «Нефтехимика» Уайт забил в меньшинстве после грубой ошибки Сятери

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» принимает «Нефтехимик». После двух периодов счёт равный — 1:1.

Счёт в матче на старте второго периода открыл форвард гостей Мэтт Уайт. Американский нападающий отличился в меньшинстве, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера новосибирского клуба Харри Сятери.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Команды проводят матч в следующих составах:

«Сибирь»:



Сятери (Красиков);

Ермаков — Логинов, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;

Хабаров — Морозов, Пельтола — Саюстов — Миловзоров;

Алексеев — Демидов, Чесалин — Торченюк — Макаров;

Тимашов — Ромаев, Яковлев — Комаров — Романцев.



«Нефтехимик»:



Барулин (Шарыченков);

Мёрфи — Рясенский, Падакин — Берглунд — Уайт;

Пайгин — Захарчук, Шиксатдаров — Энлунд — Бикмуллин;

Брынцев — Шарипзянов, Черников — Куликов — Хайруллин;

Атюшов — Хафизов, Казионов — Шарифьянов — Хисамутдинов.