Буцаев — о победе в Новосибирске: сыграли хорошо тактически и дисциплинированно

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал выездную победу своей команды над новосибирской «Сибирью» (2:1).
«Хотел бы всех болельщиков поздравить с Новым годом, а своих ребят — с победой. Встречались две команды, которые претендуют на попадание в восьмёрку. Была бескомпромиссная борьба. По игре мы сыграли дисциплинированно, в тактическом плане грамотно. Смогли реализовать моменты, добились победы и забрали два очка. Когда можно ждать в составе Митчелла и Порядина? Митчелл в прошлом матче получил травму, он не скоро вернётся — вряд ли до конца месяца. Порядин близок к возвращению. Если не в следующем, то в ближайших домашних матчах сыграет», — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
- 3 января 2020
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