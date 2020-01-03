Пелино: Да Коста и Ландер давно не забивали

Старший тренер «Локомотива» Майкл Пелино подвёл итоги выигранного (2:0) матча с «Амуром»:

«С новым годом всех, и, в первую очередь, болельщиков. Всегда приятно начинать год с победы. Это была тяжёлая игра, обе команды боролись, а вратари обеих команд сделали сегодня хорошие сэйвы. Рад, что нам удалось забить первыми и победить. Мы знали, что «Амур» в последнее время одна из лучших команд в лиге. Выиграли пять матчей подряд, а у нас было три подряд поражения, два из которых в овертайме. Поэтому наши ребята были сфокусированы на победе и всё получилось.



Не думаю, что нам сегодня не хватало энергии. Команда старалась играть умно, а такие игры бывают, как правило, тяжелыми.



Мы считаем, что у нас оба вратаря очень хороши. Пока мы смотрим на каждую игру отдельно и решаем, кто будет в воротах в конкретном матче. Я очень рад за Лазушина, что в очередной раз он сыграл на ноль.



Я верю во все свои звенья, и, в особенности сейчас, в звено Алексеева. Это молодые талантливые игроки, мы им доверяем и надеемся на них. Сегодня мне понравилось, как наши первые три звена контролировали шайбу, но мы стараемся менять сочетания.



Да-Коста и Ландер давно не забивали. Нам пока везёт, что побеждаем без их голов, но рано или поздно они забьют. Это вопрос времени.



Мне нравится как сегодня играл Владимир Ткачёв. Он хорошо играл и на вбрасываниях, и в большинстве, хотя нам и не удалось реализовать численное преимущество сегодня. Он хороший игрок, и мы рады, что он у нас есть.



Потеря Свитова — это неприятно. Он лидер и в раздевалке, и на льду. Нам сказали, что ничего серьезного, но пару недель это займет, а может и немного дольше.

Ильенко вернется скоро. Я надеюсь, на выезде уже будет играть. Хотя, он трудяга и горит желанием играть, поэтому возможно увидим его даже в следующем матче, в воскресенье.

Ситуация с Накладалом меняется. Мы ждём его побыстрее, но, наверное, не в ближайшие две игры», — передаёт слова Майкла Пелино корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.