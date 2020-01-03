Кравчук: монреальцы любили Ковалёва, Валеру Буре, Радулова. Полюбят и Ковальчука

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал переход Ильи Ковальчука в «Монреаль Канадиенс».
«Думаю, что подписание «Монреалем» контракта с Ильёй Ковальчуком во многом связано с обрушившимися на команду травмами. Вылетели четыре форварда из топ-6 — Друен, Армия, Байрон и Галлахер. Нехватка убойной силы в атаке и при игре в большинстве сказывается. По всей видимости, боссы «Канадиенс» пытаются компенсировать это теми игроками, которые сейчас есть на рынке. Ведь команда проигрывает матчи, которые должна выигрывать, идёт вне зоны плей-офф.
Да, бытует мнение, что в нынешнем «Монреале» не очень хорошо относятся к русским игрокам, но могу вам сказать, что сами монреальцы любят русских игроков. Если вернуться в прошлое, то здесь большим успехом пользовались Алексей Ковалёв, Валера Буре, Александр Радулов. Их здесь любили. Думаю, полюбят и Ковальчука. Желаю Илье только удачи!» — сказал Кравчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 3 января 2020
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