Романов: если Россия выиграла матч, значит, выход Мифтахова придал уверенности

Защитник молодёжной сборной России Александр Романов прокомментировал выход команды в финал чемпионата мира. В полуфинале россияне одержали победу в матче со шведами, встреча завершилась со счётом 5:4 ОТ.

«Игра была жёсткой. Ничего не скажешь. Но это полуфинал. Все хотят пройти дальше, но не у каждого получается.

О чём думали, когда с 3:1 перевернулось на 3:4? Мы не нервничали, а только подбадривали друг друга. Просто верили и играли, как единая семья. У нас всё получилось. Мы играли в свой хоккей и просто делали своё дело.

Придал ли уверенности выход Мифтахова? Если начали вести и выиграли, значит, придал», — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Финал турнира, где примет участие сборная России, состоится завтра, 5 января. Начало встречи — в 21:00 мск. Соперником россиян станет победитель полуфинальной пары Канада — Финляндия.