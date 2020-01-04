Бывший владелец и вице-президент «Спартака» Товбулатов скончался от рака лёгких

Бывший владелец и вице-президент московского «Спартака» Гелани Товбулатов скончался на 68-м году жизни.

«Он скончался сегодня, у него был рак лёгких. Последние три недели он не вставал с постели в больнице», — цитирует журналиста Всеволода Кукушкина ТАСС.

Товбулатов занимал пост вице-президента «Спартака» с 1993 по 1999 год. Он был также учредителем и президентом международного турнира «Кубок «Спартака». Это соревнование проходило с 1994 по 2007 год. В первые годы существования турнира в нём регулярно участвовала сборная звёзд России, которая состояла из российских игроков, выступавших в НХЛ.