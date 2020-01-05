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Брагин: перед матчем со Швецией был серьёзный разговор с Морозовым, это подействовало

Брагин: перед матчем со Швецией был серьёзный разговор с Морозовым, это подействовало
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин рассказал, что беседовал с Иваном Морозовым и Егором Соколовым перед полуфиналом мирового первенства с командой Швеции (5:4 ОТ). В матче со шведами хоккеисты оформили по дублю, а на счету Морозова ещё и гол в овертайме, выведший Россию в финал.

«Они все нормальные ребята. У них впереди хорошее будущее, но только от них зависит, как они будут развиваться. Вчера был серьёзный разговор с Морозовым, он неважно сыграл со Швейцарией. Но это всё подействовало.

С Соколовым тоже была беседа. Поэтому всё это сработало. Чистая психология молодых игроков. Есть опыт воздействия на них, это сработало.», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Морозова носили на руках, но сначала чуть не раздавили». Россия – о победе над шведами
Команда Валерия Брагина уже как минимум с серебром МЧМ, но в сборной думают только о золоте.
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