Брагин: перед матчем со Швецией был серьёзный разговор с Морозовым, это подействовало

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин рассказал, что беседовал с Иваном Морозовым и Егором Соколовым перед полуфиналом мирового первенства с командой Швеции (5:4 ОТ). В матче со шведами хоккеисты оформили по дублю, а на счету Морозова ещё и гол в овертайме, выведший Россию в финал.

«Они все нормальные ребята. У них впереди хорошее будущее, но только от них зависит, как они будут развиваться. Вчера был серьёзный разговор с Морозовым, он неважно сыграл со Швейцарией. Но это всё подействовало.

С Соколовым тоже была беседа. Поэтому всё это сработало. Чистая психология молодых игроков. Есть опыт воздействия на них, это сработало.», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.