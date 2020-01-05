Результаты матчей НХЛ за 4 января 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день, включивший в себя 12 матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Бостон Брюинз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 1:4.

«Баффало Сэйбрз» — «Флорида Пантерз» — 3:2.

«Коламбус Блю Джекетс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 2:3.

«Миннесота Уайлд» — «Виннипег Джетс» — 3:2 ОТ.

«Вегас Голден Найтс» — «Сент-Луис Блюз» — 5:4 ОТ. Хозяева отыгрались с 0:3.

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:0.

«Оттава Сенаторз» —«Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:5.

«Нью-Джерси Дэвилз» —«Колорадо Эвеланш» — 2:5.

«Монреаль Канадиенс» —«Питтсбург Пингвинз» — 2:3 ОТ.

«Аризона Койотс» — «Филадельфия Флайерз» — 6:2.

«Ванкувер Кэнакс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:1.

«Лос-Анджелес Кингз» —«Нэшвилл Предаторз» — 1:4.