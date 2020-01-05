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Результаты матчей НХЛ за 4 января 2020 года

Результаты матчей НХЛ за 4 января 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день, включивший в себя 12 матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Бостон Брюинз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 1:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2020, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Пастрняк (Крюг, Маршан) – 03:10' (5x4)   1:1 Хас – 27:41' (5x5)   1:2 Нурс (Драйзайтль) – 39:53' (5x5)   1:3 Макдэвид (Кассиан, Бир) – 41:48' (5x5)   1:4 Драйзайтль – 59:51' (en)

«Баффало Сэйбрз» — «Флорида Пантерз» — 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2020, суббота. 21:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Йокихарью (Райнхарт, Айкел) – 12:49' (5x5)   2:0 Шири (Юханссон, Веси) – 21:35' (5x5)   3:0 Райнхарт (Далин, Юханссон) – 25:42' (5x4)   3:1 Мэтисон (Севьюр) – 52:40' (5x5)   3:2 Дадонов (Хоффман, Барков) – 58:50' (6x5)

«Коламбус Блю Джекетс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 2:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2020, суббота. 21:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Гудроу (Гертл) – 27:05' (5x5)   1:1 Веренски (Дженнер, Фолиньо) – 28:50' (5x5)   1:2 Кейн (Майер, Шимек) – 34:40' (5x5)   1:3 Лабанк (Торнтон, Карлссон) – 56:59' (5x5)   2:3 Веренски (Милано, Джонс) – 57:24' (6x5)

«Миннесота Уайлд» — «Виннипег Джетс» — 3:2 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2020, суббота. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Фолиньо (Эрикссон Эк, Канин) – 01:12' (5x5)   1:1 Шайфли (Уилер, Пионк) – 20:39' (5x4)   1:2 Уилер (Коннор, Шайфли) – 40:52' (5x4)   2:2 Канин (Фолиньо, Дамба) – 54:30' (5x5)   3:2 Стаал (Паризе, Сутер) – 61:52' (4x3)

«Вегас Голден Найтс» — «Сент-Луис Блюз» — 5:4 ОТ. Хозяева отыгрались с 0:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 00:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 4
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Пьетранджело (Перрон, О'Райлли) – 07:05' (5x4)   0:2 Шварц (Перрон, О'Райлли) – 12:41' (5x5)   0:3 Сундквист (Барбашев, Стин) – 16:16' (5x5)   1:3 Ривз – 33:10' (5x5)   2:3 Штястны (Каррье, Хаг) – 35:32' (5x5)   3:3 Руа (Хаг, Носек) – 43:02' (5x5)   4:3 Смит (Стивенсон) – 49:50' (5x5)   4:4 Перрон (Пьетранджело, О'Райлли) – 52:50' (5x4)   5:4 Стивенсон – 63:01' (3x3)

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Энгвалль (Капанен) – 33:25' (5x5)   2:0 Мэттьюс (Марнер, Холл) – 36:07' (5x5)   3:0 Хайман (Марнер, Мэттьюс) – 57:52' (en)

«Оттава Сенаторз» —«Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Тирни (Ярош) – 20:46' (4x5)   1:1 Вераге (Хедман, Гурд) – 22:40' (5x5)   1:2 Шаттенкирк – 23:45' (5x5)   2:2 Пажо (Батерсон, Эннис) – 31:40' (5x4)   3:2 Боровецки (Анисимов, Шабо) – 39:51' (5x5)   3:3 Пойнт (Сергачёв, Кучеров) – 48:37' (5x5)   3:4 Джонсон (Хедман, Палат) – 58:30' (5x5)   3:5 Киллорн – 59:53' (en)

«Нью-Джерси Дэвилз» —«Колорадо Эвеланш» — 2:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Рантанен (Маккиннон, Жирар) – 31:23' (5x5)   0:2 Коул (Каменев, Белльмар) – 35:34' (5x5)   0:3 Рантанен (Макар, Маккиннон) – 40:08' (5x5)   1:3 Коулман – 46:36' (4x5)   1:4 Белльмар – 53:49' (4x5)   2:4 Боквист (Ватанен, Заха) – 58:37' (6x4)   2:5 Рантанен (Жирар, Коул) – 59:44' (en)

«Монреаль Канадиенс» —«Питтсбург Пингвинз» — 2:3 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Лехконен (Доми, Судзуки) – 08:42' (5x5)   1:1 Астон-Риз (Блюгерс) – 09:28' (5x5)   2:1 Лехконен – 23:27' (5x5)   2:2 Раст (Малкин, Джонсон) – 45:24' (5x5)   2:3 Танев (Блюгерс, Петтерссон) – 61:49' (3x3)

«Аризона Койотс» — «Филадельфия Флайерз» — 6:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
6 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Ричардсон (Чикран, Хиностроза) – 12:33' (5x5)   2:0 Истерли (Любушкин, Шмальц) – 13:30' (5x5)   3:0 Келлер (Холл) – 16:15' (5x4)   4:0 Круз (Степан, Голигоски) – 39:59' (5x5)   4:1 Питлик – 43:00' (5x5)   5:1 Келлер (Шмальц) – 44:27' (5x5)   5:2 Браун (Кутюрье, Гостисбер) – 48:46' (5x5)   6:2 Степан – 57:36' (en)

«Ванкувер Кэнакс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Руссель (Эрикссон, Хорват) – 01:46' (5x5)   1:1 Бучневич (Крайдер) – 07:59' (5x5)   2:1 Майерс (Ферланд, Хьюз) – 58:31' (5x5)

«Лос-Анджелес Кингз» —«Нэшвилл Предаторз» — 1:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Гримальди (Смит, Йози) – 10:21' (5x5)   0:2 Джохансен (Йози, Экхольм) – 19:16' (5x5)   1:2 Иафалло (Тоффоли) – 25:57' (5x4)   1:3 Тренин (Ирвин, Уотсон) – 49:37' (5x5)   1:4 Смит (Гримальди) – 50:46' (5x5)
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