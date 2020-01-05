Результаты матчей НХЛ за 4 января 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день, включивший в себя 12 матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020
«Бостон Брюинз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 1:4.
«Баффало Сэйбрз» — «Флорида Пантерз» — 3:2.
«Коламбус Блю Джекетс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 2:3.
«Миннесота Уайлд» — «Виннипег Джетс» — 3:2 ОТ.
«Вегас Голден Найтс» — «Сент-Луис Блюз» — 5:4 ОТ. Хозяева отыгрались с 0:3.
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:0.
«Оттава Сенаторз» —«Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:5.
«Нью-Джерси Дэвилз» —«Колорадо Эвеланш» — 2:5.
«Монреаль Канадиенс» —«Питтсбург Пингвинз» — 2:3 ОТ.
«Аризона Койотс» — «Филадельфия Флайерз» — 6:2.
«Ванкувер Кэнакс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:1.
«Лос-Анджелес Кингз» —«Нэшвилл Предаторз» — 1:4.
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