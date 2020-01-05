Тренер Канады: должны провести лучший матч на турнире, чтобы иметь шанс выиграть золото

Тренер молодёжной сборной Канады Митч Лав поделился ожиданиями от финала чемпионата мира 2020 года с командой России.

«Мы решим перед матчем, сыграет ли Хэйтон. Он сейчас с докторами, пытается быть готовым к игре. Байрэм чувствует себя лучше, вышел на завтрак, это хороший знак. Решение по нему тоже примем перед игрой. Остальные все кажутся в порядке.

Что скажу о России? Это хорошая команда, габаритная и тяжёлая, которая много атакует. Чтобы у нас был шанс выиграть золото, мы должны провести свой лучший матч на турнире. Канадский стиль – то, что мы строили на протяжении всех игр на этом турнире. Игру с Россией в группе постараемся использовать, чтобы пробить себе путь к победе.

Мы изучаем каждого вратаря, который играет против нас, как можно ему забить. Он был очень хорош в той игре, нам надо создавать перед ним трафик, прицельно бросать и играть агрессивно в площади ворот. Вчера первый гол стал определённым фактором. Если забиваешь первым, пропадает волнение, но игра длится 60 минут. Надо играть, бороться, потом и кровью оставаться в игре.

Дэйл Хантер вчера проделал хорошую работу с командой. Мы провели много времени, думая о своей игре, а не о том, чтобы подстраиваться под соперника. Конечно, надо понимать, как будет играть соперник, но мы на этом турнире преодолели немало трудностей. И сегодня мы играем за золото с Россией. Мы все играли такие матчи в своих подвалах или у себя во дворах. Это просто ещё один матч, ребята выйдут с пониманием, что за ними – вся страна и покажут свой лучший хоккей», — передаёт слова Лава корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.