Воробьёв: игра с «Сибирью» была плей-оффовская

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итог матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу клуба из Магнитогорска.

«Хорошая, плотная игра, плей-оффовская. Пропустили мы гол за четыре секунды, такой необязательный. На контратаке. Ребята молодцы, продолжали гнуть свою линию, и сработали большинство и меньшинство.

Тяжеловато входили в первый период? Я бы не сказал, что тяжеловато, мы немалую часть периода провели в зоне атаки. Да, мы где-то не забили и пропустили эту обидную контратаку с пропущенной шайбой, но в принципе – не сказал бы, что плохо вошли.

Тимкин? Женя Тимкин есть Женя Тимкин. Подрался, молодец», — цитирует Воробьёва пресс-служба «Металлурга».