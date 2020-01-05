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«Металлург» Мг обыграл «Сибирь», продлив победную серию до четырёх матчей

«Металлург» Мг обыграл «Сибирь», продлив победную серию до четырёх матчей
Хоккей / КХЛ 0

В Магнитогорске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Металлург» обыграл «Сибирь» со счётом 3:1.

На последней минуте первого периода счёт в матче открыл финский форвард Михааэль Руохомаа, который вывел «Сибирь» вперёд. Хозяева отыгрались на 34-й минуте матч — точным броском отметился защитник «Металлурга» Никита Пивцакин. Спустя менее чем через две минуты магнитогорская команды уже была впереди — шайба на счету Егора Яковлева. Точку в матче поставил Сергей Мозякин.

В таблице регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» располагается на девятой строчке — в 45 матчах команда Ильи Воробьёва набрала 52 очка. «Сибирь» провела в КХЛ 43 матча, в которых набрала 47 очков — это 15-е место в таблице.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Руохомаа (Пуустинен) – 19:56' (5x5)   1:1 Пивцакин – 33:09' (5x4)   2:1 Яковлев (О'Делл, Кошечкин) – 34:58' (5x4)   3:1 Мозякин (Пивцакин) – 55:50' (5x4)
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