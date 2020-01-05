«Металлург» Мг обыграл «Сибирь», продлив победную серию до четырёх матчей

В Магнитогорске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Металлург» обыграл «Сибирь» со счётом 3:1.



На последней минуте первого периода счёт в матче открыл финский форвард Михааэль Руохомаа, который вывел «Сибирь» вперёд. Хозяева отыгрались на 34-й минуте матч — точным броском отметился защитник «Металлурга» Никита Пивцакин. Спустя менее чем через две минуты магнитогорская команды уже была впереди — шайба на счету Егора Яковлева. Точку в матче поставил Сергей Мозякин.



В таблице регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» располагается на девятой строчке — в 45 матчах команда Ильи Воробьёва набрала 52 очка. «Сибирь» провела в КХЛ 43 матча, в которых набрала 47 очков — это 15-е место в таблице.