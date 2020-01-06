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Александров: просто нет слов. Сами отдали матч канадцам

Александров: просто нет слов. Сами отдали матч канадцам
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Нападающий сборной России Никита Александров прокомментировал поражение в финале МЧМ-2020 от сборной Канады (3:4).

«У меня просто нет слов. Ничего не могу сказать. Бились до конца, но не хватило. Удалений очень много. Сами отдали матч? Да. Так и есть. Согласен с Замулой, который сказал, что всё было в наших руках. Как буду вспоминать команду? Конечно, команда у нас очень классная. Со всеми хорошие отношения. Спасибо всем парням за всю работу. Спасибо и тренерскому штабу, что поверили в меня», — передаёт слова Александрова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 27 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. На групповом этапе нынешнего мирового первенства россияне разгромили соперника со счётом 6:0.

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