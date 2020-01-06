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«Анахайм» по буллитам обыграл «Нэшвилл». Тренин набирает очки во 2-м матче подряд

«Анахайм» по буллитам обыграл «Нэшвилл». Тренин набирает очки во 2-м матче подряд
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча проходила на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 5:4 Б. «Анахайм» прервал свою серию поражений из 3 матчей.

Во 2-м периоде «Анахайм» вёл в счёте с отрывом в 2 шайбы – 4:2, но в 3-м периоде растерял преимущество, завершив основное время при счёте 4:4.

В составе «Анахайма» отличились Адам Хенрик (дубль), Кэм Фаулер, Даниэль Спронг, а победный буллит на счету Райана Гецлафа. У «Нэшвилла» — Остин Уотсон, Рокко Гримальди и дубль Крэйга Смита.

Российский защитник «Нэшвилла» Яков Тренин провёл на площадке 13 минут и 30 секунд и отдал 1 результативную передачу, отметившись набранным баллом во 2-м матче кряду. Теперь на счету 22-летнего россиянина 4 (2+2) очка в 8 встречах.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2020, понедельник. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 4
Б
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Хенрик (Гецлаф, Спронг) – 12:06' (5x5)   1:1 Уотсон (Блэквелл, Тренин) – 19:11' (5x5)   1:2 Смит (Туррис, Экхольм) – 22:59' (5x4)   2:2 Фаулер (Гецлаф, Гудбрансон) – 32:34' (5x5)   3:2 Спронг (Фаулер, Хенрик) – 34:52' (5x4)   4:2 Хенрик (Стил, Гецлаф) – 37:22' (5x4)   4:3 Смит (Бонино, Гримальди) – 44:13' (5x5)   4:4 Гримальди (Йози, Бонино) – 46:30' (5x5)   5:4 Гецлаф – 65:00' (ПБ)
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