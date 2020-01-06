«Анахайм» по буллитам обыграл «Нэшвилл». Тренин набирает очки во 2-м матче подряд

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча проходила на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 5:4 Б. «Анахайм» прервал свою серию поражений из 3 матчей.
Во 2-м периоде «Анахайм» вёл в счёте с отрывом в 2 шайбы – 4:2, но в 3-м периоде растерял преимущество, завершив основное время при счёте 4:4.
В составе «Анахайма» отличились Адам Хенрик (дубль), Кэм Фаулер, Даниэль Спронг, а победный буллит на счету Райана Гецлафа. У «Нэшвилла» — Остин Уотсон, Рокко Гримальди и дубль Крэйга Смита.
Российский защитник «Нэшвилла» Яков Тренин провёл на площадке 13 минут и 30 секунд и отдал 1 результативную передачу, отметившись набранным баллом во 2-м матче кряду. Теперь на счету 22-летнего россиянина 4 (2+2) очка в 8 встречах.
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