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Бриндамор: «Каролина» действовала невразумительно. В двух периодах не делали ничего

Бриндамор: «Каролина» действовала невразумительно. В двух периодах не делали ничего
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился впечатлениями от проигранного матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3).

«Мы не были готовы играть. В первых двух периодах мы не делали вообще ничего. Сложно ждать победы, когда так играешь. Мы действовали невразумительно», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Автором единственной шайбы «Каролины» стал россиянин Андрей Свечников. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 28 бросков из 29. Российский нападающий «молний» Никита Кучеров провёл на льду 16 минут 26 секунд, заблокировал два броска, отметился двумя результативными передачами и окончил матч с показателем полезности «+2». Защитник Михаил Сергачёв очков не набрал.

«Тампа» в гостях обыграла «Каролину», несмотря на гол А. Свечникова. У Кучерова 2 очка
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