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«Тампа» в гостях обыграла «Каролину», несмотря на гол А. Свечникова. У Кучерова 2 очка

«Тампа» в гостях обыграла «Каролину», несмотря на гол А. Свечникова. У Кучерова 2 очка
Хоккей / НХЛ 0

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и завершилась со счётом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) в пользу гостей. Для «молний» эта победа стала седьмой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Голами в составе победителей отметились: Митчелл Стивенс, Стивен Стэмкос и Брейден Пойнт. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 28 бросков из 29. Единственную шайбу в составе «Каролины» забросил Андрей Свечников.

Видео гола Свечникова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров провёл на льду 16 минут 26 секунд, заблокировал два броска, отметился двумя результативными передачами и окончил матч с показателем полезности «+2». Защитник Михаил Сергачёв очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2020, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Стивенс (Вераге, Кучеров) – 02:36' (5x5)   0:2 Стэмкос – 04:44' (5x5)   0:3 Пойнт (Кучеров, Стэмкос) – 25:19' (5x5)   1:3 Свечников (Славин, Песке) – 51:48' (5x5)
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