Мифтахов: МЧМ-2020 — лучшее время в моей жизни. В финале канадцам повезло больше

Голкипер молодёжной сборной России Амир Мифтахов поделился впечатлениями от выступления на чемпионате мира, где россияне завоевали серебряные медали. В финальном матче подопечные Валерия Брагина потерпели поражение от команды Канады со счётом 3:4.



«Этот молодёжный чемпионат мира – лучшее время в моей жизни. Я очень благодарен всем, кто нас поддерживал. Это хоккей, это игра. Вчера было то же самое, но нам удалось перевернуть игру. И мы, и канадцы играли до конца. Никто не хотел отдавать такой матч, но им повезло больше. Не верил, что сирена прозвучала. Хотелось победить. До последнего надеялись, что забьём, что удача улыбнётся», — приводит слова Мифтахова официальная страница «Ак Барса» в «Телеграме».

«В финале сборная России была неуправляемой». Почему наша молодёжка проиграла Канаде Эксперты разбираются в причинах поражения россиян в финале мечты и рассуждают, должен ли Валерий Брагин продолжить работу.