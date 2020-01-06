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Мифтахов: МЧМ-2020 — лучшее время в моей жизни. В финале канадцам повезло больше

Мифтахов: МЧМ-2020 — лучшее время в моей жизни. В финале канадцам повезло больше
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Голкипер молодёжной сборной России Амир Мифтахов поделился впечатлениями от выступления на чемпионате мира, где россияне завоевали серебряные медали. В финальном матче подопечные Валерия Брагина потерпели поражение от команды Канады со счётом 3:4.

«Этот молодёжный чемпионат мира – лучшее время в моей жизни. Я очень благодарен всем, кто нас поддерживал. Это хоккей, это игра. Вчера было то же самое, но нам удалось перевернуть игру. И мы, и канадцы играли до конца. Никто не хотел отдавать такой матч, но им повезло больше. Не верил, что сирена прозвучала. Хотелось победить. До последнего надеялись, что забьём, что удача улыбнётся», — приводит слова Мифтахова официальная страница «Ак Барса» в «Телеграме».

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