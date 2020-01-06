«В финале сборная России была неуправляемой». Почему наша молодёжка проиграла Канаде

Молодёжная сборная России по хоккею стала серебряным призёром МЧМ-2020, уступив в финале канадцам со счётом 3:4. В причинах поражения разобрались известные хоккейные эксперты, среди которых второй номер драфта НХЛ-1996 Андрей Зюзин, двукратный обладатель Кубка Гагарина эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков и олимпийский чемпион Александр Пашков, а также известный тренер Андрей Назаров.

Камера TSN здесь ни при чём. Россия сама отдала золото Канаде О том, из-за чего наша команда может не выиграть МЧМ, было известно давно. Где было тонко, там и порвалось.

Назаров: Хочу поздравить с серебряными медалями всю российскую команду, болельщиков, Федерацию хоккея России. Это серьёзное достижение, ребята бились и старались, выложились на льду. Призываю не драматизировать ситуацию. Странно слышать, что 18-летние пацаны должны играть чуть ли не в первом большинстве клубов КХЛ. Такого не бывает, с каждого тренера спрашивают за результат, игроков нужно подводить постепенно, а не бросать под танки. Здесь речь не о доверии, а о здравом смысле. Не нужно накалять ситуацию. Если хотите углубиться, то давайте посчитаем, сколько катков в Канаде, а сколько в России.

— Россияне вели 3:1, но отдали игру в третьем периоде. Это всё дисциплина?

Зюзин: Во-первых, хочу поздравить ребят с серебряными медалями. По самоотдаче никаких вопросов ни к кому нет. Что касается поражения, то да, это дисциплина, которая нас подвела. Повторюсь, по игре к ребятам нет претензий, все пацаны выложились: вратарь, оборона, нападение работали, как единый кулак. Парни ловили на себя шайбу, сражались каждую игру. Но ненужные удаления, о чём говорил тренерский штаб, испортили результат. Причём, были даже двойные удаления. Это всё эмоции, но сборная мне понравилась. Вопрос дисциплины теперь послужит всем примером, другие тренеры в своих командах должны максимально обращать на это внимание.

Пашков: Обидно проигрывать матч, ведя 3:1 в третьем периоде. Многое в этой ситуации зависело от тренеров, они должны были лучше сработать. Игроки должны быть управляемыми, а в финале они получились неуправляемыми и в какой-то момент провалились. Тренеры проморгали это состояние команды. Тем более такие моменты важны в молодёжном хоккее, у молодых ребят. Повторюсь, состояние команды было упущено, произошёл спад. Думаю, что здесь и физика, и эмоции.

Бадюков: В том, что происходило в третьем периоде, мало логики. В этом был весь рисунок молодёжного чемпионата. У канадцев было всего лишь семь бросков и три заброшенные шайбы. Вдобавок наложились все эти непонятные удаления. После матча игроки признавались, что на них как будто затмение нашло. Ещё до того, как Макмайкл сократил разрыв в счёте, он выбегал один на один с Мифтаховым. И это уже был звоночек о том, что моменты будут создаваться. Когда соперник сократил разрыв в счёте, началась нервотрёпка. Наверное, ребята верили в то, что канадцам сложно будет спасти встречу. То, что случилось в дальнейшем — для сборной Канады это повод снять фильм. Для наших — повод переживать.

«Было нелегко держать русских в страхе», «камера – MVP». Канада – о победе над Россией Канадская пресса довольна. Но признаёт, что их сборной сильно повезло.

— Нужно ли было удалять канадца после выброса шайбы в концовке третьего периода?

Зюзин: На мой взгляд, там было двухминутное удаление. Но судьи приняли вот такое обидное для нас решение. Шайба, судя по повтору, покинула пределы площадки ещё до того, как попала в телевизионную камеру. Кстати, лайнсмен сразу показал две минуты, он находился у стекла и всё видел. Однако главные арбитры отменили это решение.

Пашков: Таких случаев хватает. Как правило, все они в пользу победителей, все эти казусы. Не помню случая, чтобы наказали команду, которая выиграла. Споры есть и в матчах КХЛ. Порой даже объяснить толком не могут, а ведь решение как-то принимали.

Судьи со скандалом не дали России спасти финал. Побоялись удалять канадца за выброс шайбы Даже лайнсмен показал две минуты. Сборная России должна была играть в концовке «6 на 3» и могла спасти этот финал.

Бадюков: Вспомните известный момент, когда два года назад все думали, что в полуфинале с американцами надо бить по три буллита, хотя в правилах было прописано, что по пять. Такие казусы случаются, к ним надо относиться нормально. Мы сначала подумали, что это чистые две минуты. Вместо этого арбитр объяснил Брагину, что попадание в камеру — это не выброс, поскольку она является вспомогательной конструкцией. Даже сами сотрудники TSN, которые организовывали трансляцию, пошутили, сказав, что камера спасла Канаду. Дальше были непонятные удаления Дорофеева и Денисенко. Это всё те вещи, которые помешали нашей сборной. Объяснить их с точки зрения анализа тяжело. Когда из семи бросков в третьем периоде три заходит — в играх такого уровня это очень серьёзный показатель. Это был неудачный третий период для нашей команды.

«Мы лучшая команда МЧМ и достойны большего». Реакция сборной России на поражение от Канады Наши парни бились за золото и оставили на льду все силы, но не хватило совсем чуть-чуть.

— Должен ли Валерий Брагин продолжить работу с молодёжной сборной России?

Зюзин: Если Валерию Брагину поступит предложение от ФХР, непосредственно от руководства федерации, то он будет сам принимать решение.

Пашков: Я думаю, что многое будет зависеть от него самого. Если он чувствует, что не исчерпал себя в этой должности, то должен работать. Что касается результата, то он вполне удовлетворительный. Особенно учитывая условия, в которых работает молодёжная команда. Без серьёзной подготовки, стабильного состава. Сложно добиться максимального успеха, а локальный успех и призовые места практически всегда есть. Брагин способен продолжить работу. Эта команда была очень хороша, одна из лучших, если не лучшая за последнее время.

Бадюков: Это его прерогатива. Пускай он примет решение о том, что делать дальше. Опыт этого человека всегда нужен нашей сборной. Тренерский штаб хорошо себя зарекомендовал. Несмотря на то что перед самым началом турнира в нём произошли изменения. К нему не может быть вопросов.