Кожевников: видно, что Мозякину комфортно работать с Воробьёвым в «Магнитке»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал удачную игру Сергея Мозякина, который в пяти последних матчах за «Металлург» набрал 9 (3+6) очков.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



«Я думаю, что Серёга постепенно выходит на свой уровень. Плюс появляются партнёры, тот же Томаш Филиппи вернулся в команду. Сейчас Мозякин забивает, это не может не радовать. Надо подождать ещё в течение какого-то количества игр, последить за игрой Сергея. Нет сомнений, что Мозякин большой мастер, он давно это доказал, а спады случаются у всех. Видно, что ему комфортно работать с Ильёй Воробьёвым в «Магнитке», они давно хорошо знают и понимают друг друга», — сказал Кожевников «Чемпионату».