Молодёжная сборная России прилетела в Москву после МЧМ

Молодёжная сборная России вернулась в Москву после молодёжного чемпионата мира, который проходил в Чехии. Российские хоккеисты прибыли в столицу рейсом YC 9590, который приземлился в аэропорте «Домодедово» сегодня, 6 января, в 18:20.
На молодёжном чемпионате мира сборная России завоевала серебряные медали. В финальном матче турнира россияне уступили канадцам со счётом 3:4. При этом российская сборная выигрывала со счётом 3:1 в середине третьего периода, но не сумела удержать преимущество.
Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 27 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью.
В полуфинальных матчах сборная Канады разгромила команду Финляндии (5:0), а сборная России в овертайме сломила сопротивление Швеции (5:4 ОТ). Автором победной шайбы стал оформивший дубль Иван Морозов.
- 6 января 2020
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