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«Сибирь» отправила в «Хумо» Наумова и Казакова

«Сибирь» отправила в «Хумо» Наумова и Казакова
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Владислав Наумов и форвард Максим Казаков пополнили состав «Хумо». В клуб из ВХЛ они были отправлены из «Сибири». Переход состоялся в рамках договора о партнёрстве двух клубов, сообщает пресс-служба «Сибири».

Наумов за «Сибирь» в общей сложности провёл 183 матча, набрав 29 (9+20) очков. Казаков в КХЛ выступал за «Авангард», «Металлург» (Новокузнецк), «Адмирал» и «Сибирь». В КХЛ Казаков набрал 85 (53+32) очков в 248 матчах.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

«Хумо» занимает 15-е место в турнирной таблице ВХЛ. «Сибирь» располагается на восьмом месте турнирной таблицы Восточной конференции.

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