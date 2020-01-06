«Сибирь» отправила в «Хумо» Наумова и Казакова
Защитник Владислав Наумов и форвард Максим Казаков пополнили состав «Хумо». В клуб из ВХЛ они были отправлены из «Сибири». Переход состоялся в рамках договора о партнёрстве двух клубов, сообщает пресс-служба «Сибири».
Наумов за «Сибирь» в общей сложности провёл 183 матча, набрав 29 (9+20) очков. Казаков в КХЛ выступал за «Авангард», «Металлург» (Новокузнецк), «Адмирал» и «Сибирь». В КХЛ Казаков набрал 85 (53+32) очков в 248 матчах.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
«Хумо» занимает 15-е место в турнирной таблице ВХЛ. «Сибирь» располагается на восьмом месте турнирной таблицы Восточной конференции.
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