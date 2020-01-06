Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Хет-трики Регина и Йенсена принесли «Йокериту» крупную победу в матче с рижским «Динамо»

Хет-трики Регина и Йенсена принесли «Йокериту» крупную победу в матче с рижским «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

В Риге завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» на своей площадке принимало «Йокерит». Встреча завершилась крупной победой гостей — 7:0.

Семь безответных шайб финский клуб забросил в первые 40 минут матча. В составе «Йокерита» по хет-трику оформили Петер Регин и Никлас Йенсен, ещё одна шайба на счету Сами Лепистё. Третий период получился более спокойным, ни одна из команд шайб в этой 20-минутке не забросила.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2020, понедельник. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
0 : 7
Йокерит
Хельсинки
0:1 Регин (Грант, Йоэнсуу) – 06:48' (5x5)   0:2 Йенсен (Лёв, Хаапала) – 07:30' (5x5)   0:3 Регин (Лепистё, О'Нилл) – 09:38' (5x5)   0:4 Йенсен (Лехтонен, Лепистё) – 14:35' (5x4)   0:5 Йенсен (Лехтонен, Грант) – 27:18' (5x5)   0:6 Регин (Мозес, О'Нилл) – 31:21' (5x4)   0:7 Лепистё (Контиола, Лехтонен) – 34:17' (5x4)

Эта победа стала третьей подряд для «Йокерита». В то же время «Динамо» потерпело первое поражение после двух побед подряд.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.

«Йокерит» занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Рижское «Динамо» располагается на 11-м, предпоследнем месте.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020