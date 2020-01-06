Хет-трики Регина и Йенсена принесли «Йокериту» крупную победу в матче с рижским «Динамо»

В Риге завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» на своей площадке принимало «Йокерит». Встреча завершилась крупной победой гостей — 7:0.

Семь безответных шайб финский клуб забросил в первые 40 минут матча. В составе «Йокерита» по хет-трику оформили Петер Регин и Никлас Йенсен, ещё одна шайба на счету Сами Лепистё. Третий период получился более спокойным, ни одна из команд шайб в этой 20-минутке не забросила.

Эта победа стала третьей подряд для «Йокерита». В то же время «Динамо» потерпело первое поражение после двух побед подряд.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.

«Йокерит» занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Рижское «Динамо» располагается на 11-м, предпоследнем месте.