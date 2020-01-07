«Нэшвилл» отправил в отставку главного тренера Питера Лавиолетта

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт покинул свой пост. Об этом сообщает официальный сайт «хищников» со ссылкой на генерального менеджера команды Дэвида Пойла.
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата «Нэшвилл» занял 11-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 45 очков в 41 матче.
Ранее в карьере 55-летний специалист работал с «Нью-Йорк Айлендерс», «Каролиной Харрикейнз», с которой выиграл Кубок Стэнли в 2006 году, а также «Филадельфией Флайерз», с которой доходил до финала Кубка Стэнли в 2010 году. 6 мая 2014 года Лавиолетт назначен главным тренером «хищников».
В 2006 году Лавиолетт возглавлял сборную США на Олимпийских играх в Турине. Также он работал помощником тренера сборной США на Кубке мира — 2004 и был главным на чемпионатах мира в 2004 и 2005 годах.
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