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32 сейва Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Колорадо», Ничушкин и Задоров – без очков

32 сейва Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Колорадо», Ничушкин и Задоров – без очков
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Победный гол за «Айлендерс» забил Андерс Ли. Российский голкипер Семён Варламов совершил 32 сейва. Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин провёл на площадке 14 минут и 2 секунды и не отметился результативными действиями. Защитник Никита Задоров получил 12 минут и 50 секунд игрового времени и также не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Айлендерс» одержали первую победу после двух поражений подряд. «Колорадо» в свою очередь потерпели первое поражение после двух побед кряду.

В параллельном матче «Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке уступил «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4:6.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2020, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Ли (Тэйвз, Дэл Колл) – 46:54' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2020, вторник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Клефбом (Ларссон, Макдэвид) – 07:51' (5x5)   0:2 Нурс (Макдэвид) – 20:34' (5x5)   0:3 Ямамото (Джонс, Драйзайтль) – 21:45' (5x5)   1:3 Спецца (Энгвалль, Капанен) – 22:24' (5x5)   1:4 Чиассон (Нюгорд, Расселл) – 33:41' (5x5)   2:4 Готье (Марчмент, Брукс) – 36:22' (5x5)   3:4 Энгвалль (Холл, Капанен) – 39:13' (5x5)   3:5 Драйзайтль (Чиассон, Макдэвид) – 46:26' (5x4)   3:6 Макдэвид – 51:26' (4x4)   4:6 Мэттьюс – 53:18' (5x4)
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