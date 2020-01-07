32 сейва Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Колорадо», Ничушкин и Задоров – без очков

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Победный гол за «Айлендерс» забил Андерс Ли. Российский голкипер Семён Варламов совершил 32 сейва. Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин провёл на площадке 14 минут и 2 секунды и не отметился результативными действиями. Защитник Никита Задоров получил 12 минут и 50 секунд игрового времени и также не отметился результативными действиями.
Таким образом, «Айлендерс» одержали первую победу после двух поражений подряд. «Колорадо» в свою очередь потерпели первое поражение после двух побед кряду.
В параллельном матче «Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке уступил «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4:6.
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