32 сейва Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Колорадо», Ничушкин и Задоров – без очков

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Победный гол за «Айлендерс» забил Андерс Ли. Российский голкипер Семён Варламов совершил 32 сейва. Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин провёл на площадке 14 минут и 2 секунды и не отметился результативными действиями. Защитник Никита Задоров получил 12 минут и 50 секунд игрового времени и также не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Айлендерс» одержали первую победу после двух поражений подряд. «Колорадо» в свою очередь потерпели первое поражение после двух побед кряду.

В параллельном матче «Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке уступил «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4:6.