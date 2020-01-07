Лундквист: у Шестёркина появился шанс сыграть в НХЛ. Для меня ничего не изменилось

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист поделился мнением о голкипере Игоре Шестёркине, который выйдет на лёд в стартовом составе команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш».

«Он очень хорошо работал в „Хартфорде“, где готовился к своей первой возможности здесь. Мой повседневный подход никак не изменится от этого. Я могу контролировать только то, что сам могу контролировать. На самом деле глобальные изменения произошли два года назад, когда мы решили, как организация, начать всё заново.

Что касается непосредственно меня, то нужно просто сосредоточиться на своей игре и быть готовым к тому, когда я смогу играть. Сейчас у Игоря появилась возможность поиграть. Георгиев хорошо выглядел, когда был в воротах. Я не могу заглядывать слишком далеко вперёд. Просто идём день за днём», — цитирует Лундквиста пресс-служба НХЛ.