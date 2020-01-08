Зубов: не знали, что «Спартак» с 2012 года не обыгрывал дома СКА
Нападающий «Спартака» Илья Зубов поделился впечатлениями от матча со СКА (3:1).
«Да, год начался с двух поражений. «Витязь» в прошлом году победили 6:0, мы понимали, что будет другая игра, настраивались… Вообще в таблице все близко, всем нужны очки, каждое — на вес золота. Два поражения — и соперники уже совсем рядом. Да, плохо, что уступили «Витязю» и «Динамо» не реализовали свои шансы, может быть, и удачи не хватило.
Но выводы всё равно сделали. И вот сегодня — победа. Очень важная для нас. Знали ли о том, что с 2012 года не обыгрывали дома СКА? Нет, не следим за статистикой. Просто СКА — очень хорошая команда, против которой приятно играть. И настрой у ребят на нее был соответствующий», — приводит слова Зубова пресс-служба КХЛ.
«Спартак» под руководством Знарка третий раз за сезон победил СКА
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