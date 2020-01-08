Голкипер «Вашингтона» Самсонов близок к повторению клубного рекорда по победной серии

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась с разгромным счётом 6:1 (0:1, 3:0, 3:0) в пользу хозяев. Для «Сенаторз» это поражение стало пятым кряду.

Голкипер хозяев Илья Самсонов отразил 26 бросков из 27 и продлил личную победную серию до семи матчей. Российский вратарь близок к повторению клубного рекорда по победной серии для голкиперов-новичков. В сезоне-1984/1985 Боб Мэйсон выиграл восемь матчей кряду. Отметим, что в серии Самсонова пресс-службой НХЛ учитываются только матчи, проведённые в стартовом составе.

Ранее в этом сезоне Самсонов достиг отметки в 10 побед, и на это ему потребовалось всего 12 матчей в стартовом составе. Россиянин стал самым успешным вратарём-новичком в истории «Кэпиталз». Никому ранее не удавалось одержать 10 побед за такое количество матчей.