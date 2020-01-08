«Локомотив» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым»

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке проиграл ярославскому «Локомотиву» со счётом 1:2 ОТ в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Майкла Пелино одержали третью победу подряд, уфимцы проиграли третий из пяти последних матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Первая половина матча прошла без заброшенных шайб. На 34-й минуте счёт открыл защитник команды хозяев Артём Сергеев. «Локомотиву» удалось восстановить равновесие на табло на 51-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Антон Ландер. Встреча перешла в овертайм, где на 24-й секунде победу «Локомотиву» принёс защитник Рушан Рафиков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.