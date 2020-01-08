Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Локомотив» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым»

«Локомотив» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым»
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке проиграл ярославскому «Локомотиву» со счётом 1:2 ОТ в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Майкла Пелино одержали третью победу подряд, уфимцы проиграли третий из пяти последних матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Первая половина матча прошла без заброшенных шайб. На 34-й минуте счёт открыл защитник команды хозяев Артём Сергеев. «Локомотиву» удалось восстановить равновесие на табло на 51-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Антон Ландер. Встреча перешла в овертайм, где на 24-й секунде победу «Локомотиву» принёс защитник Рушан Рафиков.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 2
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Сергеев (Хартикайнен) – 33:00' (5x5)   1:1 Ландер (Беляев) – 50:54' (5x5)   1:2 Рафиков (Да Коста) – 60:23' (3x3)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020