Цулыгин: Кручинин чуть-чуть не вошёл в игру. Нужно помочь, поддержать его

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги матча с «Локомотивом» (1:2 ОТ).



«Интересная, хорошая и обоюдоострая игра. Да, не было много голов, но это плоды того, что очень здорово играли вратари. И мы имели хорошие моменты, чтобы больше забить, и «Локомотив», но голкиперы выручали. При этом ребята хорошо отдавались – выстояли вчетвером после ненужных удалений в третьем периоде. К сожалению, пропустили гол. Но если взять общий рисунок игры, то ничья вполне закономерна. К сожалению, мы не сумели заработать экстра-очко в овертайме. Так получилось, что быстро пропустили, но к ребятам по игре и самоотдаче претензии нет. Все старались и бились. Сейчас главное — восстановиться и подготовиться к следующим матчам.



Почему в третьем периоде вместо Кручинина во втором звене стал выходить Хохряков? В предыдущей игре мы также выпускали Хохрякова. Кручинин чуть-чуть не вошёл в игру, в ритм. Надо поддержать его, помочь, чтобы он больше приносил плодов для команды», — рассказал Цулыгин на пресс-конференции.

«Локомотив» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым»