Цулыгин: Кручинин чуть-чуть не вошёл в игру. Нужно помочь, поддержать его

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги матча с «Локомотивом» (1:2 ОТ).
«Интересная, хорошая и обоюдоострая игра. Да, не было много голов, но это плоды того, что очень здорово играли вратари. И мы имели хорошие моменты, чтобы больше забить, и «Локомотив», но голкиперы выручали. При этом ребята хорошо отдавались – выстояли вчетвером после ненужных удалений в третьем периоде. К сожалению, пропустили гол. Но если взять общий рисунок игры, то ничья вполне закономерна. К сожалению, мы не сумели заработать экстра-очко в овертайме. Так получилось, что быстро пропустили, но к ребятам по игре и самоотдаче претензии нет. Все старались и бились. Сейчас главное — восстановиться и подготовиться к следующим матчам.
Почему в третьем периоде вместо Кручинина во втором звене стал выходить Хохряков? В предыдущей игре мы также выпускали Хохрякова. Кручинин чуть-чуть не вошёл в игру, в ритм. Надо поддержать его, помочь, чтобы он больше приносил плодов для команды», — рассказал Цулыгин на пресс-конференции.
- 8 января 2020
-
18:18
-
18:06
-
17:53
-
17:37
-
17:33
-
17:25
-
16:51
-
16:18
-
16:14
-
16:07
-
15:35
-
15:25
-
14:58
-
14:30
-
14:10
-
13:50
-
13:18
-
13:09
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:45
-
11:22
-
11:05
-
10:53
-
10:35
-
10:15
-
10:03
-
09:45
-
09:25
-
09:00
-
08:31
-
08:10
-
07:44
-
07:21