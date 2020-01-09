Мэттьюс вторым в сезоне добрался до отметки в 30 голов, повторив достижение Овечкина

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Виннипег Джетс». Встреча проходит на стадионе «Скотиабанк-Арена». Идёт 2-й период, счёт 2:3.

На 5-й минуте встречи на заброшенную шайбу нападающего «Виннипега» Николая Элерса ответил форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, отметившийся 30-м голом в этом сезоне. Всего на счету 22-летнего американца 53 (30+23) очка в 45 матчах.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Лидирует в гонке снайперов нападающий «Бостона» Давид Пастрняк с 32 голами. Всего у него 62 (32+30) очка в 44 играх.

Мэттьюс стал 15-м хоккеистом в истории лиги, забросившим не менее 30 шайб в течение первых четырех сезонов. Среди действующих игроков подобное достижение имеется у капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, сообщается в «Твиттере» НХЛ.