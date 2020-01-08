Овечкин — третий игрок в истории с 25 голами в 15 сезонах со старта карьеры в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» победил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась с разгромным счётом 6:1 (0:1, 3:0, 3:0) в пользу хозяев. Для «Сенаторз» это поражение стало пятым кряду.
Одним из главных героев встречи стал капитан «столичных» Александр Овечкин, оформивший дубль. Овечкин забил 25-й и 26-й голы в сезоне, благодаря чему сравнялся на 11-м месте в истории НХЛ с Теэму Селянне по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ (684).
Овечкин на протяжении всей карьеры в НХЛ (15 сезонов) забивает минимум 25 голов за сезон. Овечкин — третий игрок в истории НХЛ с 25 голами в 15 сезонах со старта карьеры. Ранее это удавалось Майку Гартнеру и Яромиру Ягру.
Овечкин — пятый игрок в истории с 20 голами в 15 сезонах со старта карьеры в НХЛ
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