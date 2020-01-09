Копитар вышел на четвёртое место по голам за «Лос-Анджелес»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Единственный гол за «Лос-Анджелес» забил Анже Копитар. Для словенского форварда этот гол стал 328-м в НХЛ, благодаря чему он вышел на четвёртое место по голам за «Лос-Анджелес». Анже превзошёл результат Берни Николлса (327).

Клубный рекорд принадлежит Люку Робитайлу (557), второе место занимает Марсель Дионн (550), тройку лучших замыкает Дэйв Тэйлор (431).

Анже был выбран «Лос-Анджелесом» на драфте 2005 года в первом раунде под общим 11-м номером. Обладатель Кубка Стэнли в сезонах 2011/2012 и 2013/2014. Является первым словенским хоккеистом, играющим в НХЛ, участвовавшим в Матче звёзд НХЛ, а также обладателем Кубка Стэнли и капитаном клуба.