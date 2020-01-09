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Болельщики собрали почти $ 11 тыс. для оштрафованного НХЛ Тортореллы

Болельщики собрали почти $ 11 тыс. для оштрафованного НХЛ Тортореллы
Хоккей / НХЛ 0

Болельщики с помощью платформы GoFundMe организовали сбор средств для главного тренера «Коламбус Блю Джекетс» Джона Тортореллы.

Напомним, ранее НХЛ оштрафовала специалиста на $ 20 тыс. за его высказывания о судействе в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс» (2:3 Б), который состоялся 29 декабря. Также ему был назначен условный штраф в размере $ 25 тыс. Он будет взыскан в случае повторения аналогичного инцидента до конца сезона-2019/2020.

На данный момент средства пожертвовали 355 фанатов на общую сумму $ 10 882. Сбор продлится до конца января. Отмечается, что этими пожертвованиями нельзя оплатить непосредственно штраф, однако деньги будут переведены в благотворительный фонд Тортореллы, который помогает бездомным животным и детям, оказавшимся в неблагоприятных условиях.

НХЛ оштрафовала главного тренера «Коламбуса» Тортореллу на $ 20 тыс.
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