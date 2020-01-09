«Металлург» едва не упустил преимущество в четыре шайбы, но одолел «Амур»

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке победил хабаровский «Амур» со счётом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Магнитогорский клуб выиграл пятый из шести последних матчей, у «тигров» — четвёртое поражение подряд.



Команда хозяев открыла счёт на седьмой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Богдан Потехин. На 24-й минуте «Металлург» упрочил преимущество, точный бросок в актив записал форвард Деннис Расмуссен. До конца второго периода подопечные Ильи Воробьёва забили ещё дважды усилиями Андрея Нестрашила и оформившего дубль Потехина. На старте третьего периода «Амур» сократил отставание, гол забил форвард Александр Горшков. Вскоре гости забросили ещё две шайбы, авторами которых стали Павел Турбин и Данил Файзуллин, но сравнять счёт не сумели.

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