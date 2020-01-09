«Металлург» едва не упустил преимущество в четыре шайбы, но одолел «Амур»

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке победил хабаровский «Амур» со счётом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Магнитогорский клуб выиграл пятый из шести последних матчей, у «тигров» — четвёртое поражение подряд.
Команда хозяев открыла счёт на седьмой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Богдан Потехин. На 24-й минуте «Металлург» упрочил преимущество, точный бросок в актив записал форвард Деннис Расмуссен. До конца второго периода подопечные Ильи Воробьёва забили ещё дважды усилиями Андрея Нестрашила и оформившего дубль Потехина. На старте третьего периода «Амур» сократил отставание, гол забил форвард Александр Горшков. Вскоре гости забросили ещё две шайбы, авторами которых стали Павел Турбин и Данил Файзуллин, но сравнять счёт не сумели.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 9 января 2020
-
20:30
-
20:12
-
20:04
-
19:58
-
19:42
-
19:16
-
19:14
-
19:01
-
18:46
-
18:33
-
18:00
-
17:40
-
17:35
-
17:25
-
16:58
-
16:27
-
16:11
-
15:33
-
15:14
-
15:01
-
14:47
-
14:31
-
14:05
-
13:40
-
13:21
-
13:10
-
12:55
-
12:35
-
12:10
-
11:59
-
11:35
-
11:10
-
10:45
-
10:22
-
10:00