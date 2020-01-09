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«Металлург» едва не упустил преимущество в четыре шайбы, но одолел «Амур»

«Металлург» едва не упустил преимущество в четыре шайбы, но одолел «Амур»
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке победил хабаровский «Амур» со счётом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Магнитогорский клуб выиграл пятый из шести последних матчей, у «тигров» — четвёртое поражение подряд.

Команда хозяев открыла счёт на седьмой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Богдан Потехин. На 24-й минуте «Металлург» упрочил преимущество, точный бросок в актив записал форвард Деннис Расмуссен. До конца второго периода подопечные Ильи Воробьёва забили ещё дважды усилиями Андрея Нестрашила и оформившего дубль Потехина. На старте третьего периода «Амур» сократил отставание, гол забил форвард Александр Горшков. Вскоре гости забросили ещё две шайбы, авторами которых стали Павел Турбин и Данил Файзуллин, но сравнять счёт не сумели.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2020, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
Амур
Хабаровск
1:0 Потехин (Матушкин, Расмуссен) – 06:49' (5x5)   2:0 Расмуссен (Антипин, Козун) – 23:49' (5x4)   3:0 Потехин (О'Делл, Расмуссен) – 35:19' (5x5)   4:0 Нестрашил (Мозякин, Пивцакин) – 36:54' (5x4)   4:1 Горшков (Васильев, Ушенин Вячеслав) – 41:12' (5x4)   4:2 Турбин (Зогорна) – 51:29' (5x5)   4:3 Файзуллин (Йордан) – 56:25' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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