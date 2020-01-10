Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020

9 января в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось три матча.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



«Автомобилист» на домашней площадке взял верх над «Адмиралом» — 5:2.

«Металлург» одолел «Амур», хотя в третьем периоде едва не упустил преимущество в четыре шайбы — 4:3.

«Ак Барс» прервал победную серию, проиграв «Торпедо» со счётом 1:4.