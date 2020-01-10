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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020
Хоккей / КХЛ 0

9 января в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось три матча.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

«Автомобилист» на домашней площадке взял верх над «Адмиралом» — 5:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2020, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Холланд (Мамкин) – 01:02' (5x5)   2:0 Секстон (Мэйсек, Холланд) – 12:06' (5x4)   2:1 Мерескин (Пилипенко, Ломако) – 34:05' (5x5)   3:1 Белоусов – 46:13' (5x5)   4:1 Мэйсек (Доус, Голышев) – 48:22' (5x5)   4:2 Бакош (Альмквист, Лалонд) – 55:26' (5x4)   5:2 Голышев (Доус, Василевский) – 55:50' (5x5)

«Металлург» одолел «Амур», хотя в третьем периоде едва не упустил преимущество в четыре шайбы — 4:3.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2020, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
Амур
Хабаровск
1:0 Потехин (Матушкин, Расмуссен) – 06:49' (5x5)   2:0 Расмуссен (Антипин, Козун) – 23:49' (5x4)   3:0 Потехин (О'Делл, Расмуссен) – 35:19' (5x5)   4:0 Нестрашил (Мозякин, Пивцакин) – 36:54' (5x4)   4:1 Горшков (Васильев, Ушенин Вячеслав) – 41:12' (5x4)   4:2 Турбин (Зогорна) – 51:29' (5x5)   4:3 Файзуллин (Йордан) – 56:25' (5x5)

«Ак Барс» прервал победную серию, проиграв «Торпедо» со счётом 1:4.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2020, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 4
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Галузин (Фисенко, Яруллин) – 08:30' (5x5)   1:1 Шенфельд (Ратти, Ильин) – 26:11' (5x5)   1:2 Веряев (Шенфельд) – 33:10' (5x5)   1:3 Шенфельд – 47:27' (5x5)   1:4 Веряев (Шенфельд, Орлов) – 58:37' (5x5)
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