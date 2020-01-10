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Ковальчук проводит 900-й матч в НХЛ

Ковальчук проводит 900-й матч в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В Монреале на стадионе «Белл-центр» начался очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

Для российского нападающего «Монреаля» Ильи Ковальчука этот матч стал 900-м в НХЛ. За это время он забил 436 голов и сделал 426 результативных передач.

Ковальчук, будучи игроком «Лос-Анджелес Кингз», являлся самым высокооплачиваемым ветераном лиги, со средней заработной платой $ 6,25 млн. В нынешнем сезоне за «Кингз» на его счету 9 (3+6) очков в 17 матчах. В ноябре 2019 года Ковальчуку была выплачена окончательная часть бонусов, а он выставлен на драфт отказов с последующим расторжением контракта.

В начале января 2020 года Ковальчук подписал двусторонний контракт с «Монреалем». В дебютном матче за новый клуб Илья отметился результативной передачей и стал третьей звездой встречи, войдя в историю «Канадиенс».

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