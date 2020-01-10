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37-летний Ринне стал 7-м голкипером в НХЛ, кому удалось забросить шайбу в пустые ворота

37-летний Ринне стал 7-м голкипером в НХЛ, кому удалось забросить шайбу в пустые ворота
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» переиграл «Чикаго Блэкхоукс». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу команды Джона Хайнса. «Хищники» впервые победили под руководством нового тренера.

Окончательный счёт установил голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне. Финский вратарь поразил пустые ворота «Чикаго» броском через всю площадку. 37-летний голкипер стал седьмым вратарём за историю североамериканской лиги, кому удалось стать автором гола после броска по пустым воротам.

Ранее подобного добивались Рон Хекстолл (дважды), Крис Осгуд. Мартин Бродо, Жозе Теодор, Евгений Набоков и Майк Смит. Канадец Смит до сегодняшнего дня был последним вратарём, забивавшим в НХЛ. Он отличился 19 октября 2013 года.

Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне забил гол броском через всю площадку. Видео
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