Голкипер «Динамо» Бочаров заменит Самонова в Матче звёзд КХЛ

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров примет участие в Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги. Бочаров выступит за команду дивизиона Боброва, он заменит голкипера СКА Александра Самонова, сообщает пресс-служба КХЛ.
Самонов на Матч звёзд был выбран представителями СМИ. В голосовании второе место занял именно Бочаров.
Состав команды дивизиона Боброва
Вратари:
Юлиус Гудачек («Спартак», выбор болельщиков);
Иван Бочаров («Динамо» Москва, выбор СМИ).
Защитники:
Юусо Хиетанен («Динамо» Москва, выбор болельщиков);
Микко Лехтонен («Йокерит», выбор СМИ);
Яков Рылов («Спартак», выбор КХЛ).
Нападающие:
Вадим Шипачёв («Динамо» Москва, выбор болельщиков);
Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва, выбор СМИ);
Лаурис Дарзиньш («Динамо» Рига, выбор КХЛ);
Даниил Вовченко («Северсталь», выбор КХЛ);
Владимир Ткачёв (СКА, выбор КХЛ).
Матч звёзд КХЛ будет проходить 18 и 19 января в Москве на «ВТБ Арене». В полуфиналах сыграют команды дивизионов, а победители встретятся в финале. Также в рамках мероприятия состоится традиционное шоу мастеров.
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