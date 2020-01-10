Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Голкипер «Динамо» Бочаров заменит Самонова в Матче звёзд КХЛ

Голкипер «Динамо» Бочаров заменит Самонова в Матче звёзд КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров примет участие в Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги. Бочаров выступит за команду дивизиона Боброва, он заменит голкипера СКА Александра Самонова, сообщает пресс-служба КХЛ.

Самонов на Матч звёзд был выбран представителями СМИ. В голосовании второе место занял именно Бочаров.

Состав команды дивизиона Боброва

Вратари:

Юлиус Гудачек («Спартак», выбор болельщиков);
Иван Бочаров («Динамо» Москва, выбор СМИ).

Защитники:

Юусо Хиетанен («Динамо» Москва, выбор болельщиков);
Микко Лехтонен («Йокерит», выбор СМИ);
Яков Рылов («Спартак», выбор КХЛ).

Нападающие:

Вадим Шипачёв («Динамо» Москва, выбор болельщиков);
Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва, выбор СМИ);
Лаурис Дарзиньш («Динамо» Рига, выбор КХЛ);
Даниил Вовченко («Северсталь», выбор КХЛ);
Владимир Ткачёв (СКА, выбор КХЛ).

Матч звёзд КХЛ будет проходить 18 и 19 января в Москве на «ВТБ Арене». В полуфиналах сыграют команды дивизионов, а победители встретятся в финале. Также в рамках мероприятия состоится традиционное шоу мастеров.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020