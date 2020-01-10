Голкипер «Динамо» Бочаров заменит Самонова в Матче звёзд КХЛ

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров примет участие в Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги. Бочаров выступит за команду дивизиона Боброва, он заменит голкипера СКА Александра Самонова, сообщает пресс-служба КХЛ.

Самонов на Матч звёзд был выбран представителями СМИ. В голосовании второе место занял именно Бочаров.

Состав команды дивизиона Боброва



Вратари:

Юлиус Гудачек («Спартак», выбор болельщиков);

Иван Бочаров («Динамо» Москва, выбор СМИ).



Защитники:

Юусо Хиетанен («Динамо» Москва, выбор болельщиков);

Микко Лехтонен («Йокерит», выбор СМИ);

Яков Рылов («Спартак», выбор КХЛ).



Нападающие:

Вадим Шипачёв («Динамо» Москва, выбор болельщиков);

Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва, выбор СМИ);

Лаурис Дарзиньш («Динамо» Рига, выбор КХЛ);

Даниил Вовченко («Северсталь», выбор КХЛ);

Владимир Ткачёв (СКА, выбор КХЛ).

Матч звёзд КХЛ будет проходить 18 и 19 января в Москве на «ВТБ Арене». В полуфиналах сыграют команды дивизионов, а победители встретятся в финале. Также в рамках мероприятия состоится традиционное шоу мастеров.