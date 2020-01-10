Толчинский: быстрый гол действительно немного подрасслабил ЦСКА

Нападающий ЦСКА Сергей Толчинский поделился впечатлениями от игры с «Куньлунем». Москвичи одержали победу со счётом 3:0.

«Счёт мог быть намного больше, моментов у нас было достаточно, просто не все реализовали. Может, первый период показался спорным. Они вроде даже больше бросков сделали. Думаю, быстрый гол действительно немного нас подрасслабил. Но начиная со второго периода мы полностью перехватили инициативу, там было вообще без шансов. У них было несколько моментов, но в основном из-за наших ошибок. А так мы полностью контролировали игру.

У нас много травмированных, плюс молодые ребята отличный турнир провели, поэтому и были сегодня в составе. Они заслужили этот шанс сыграть. И хорошо показали себя сегодня. Как игралось с Ртищевым и Соркиным? Старались наладить взаимопонимание. Они хорошие ребята, работали. Всё было нормально.

В моём эпизоде с попыткой забить лакросс-гол я не очень высоко поднял клюшку. Получилось, что попал в локоть вратарю. Не знаю, почему не поднял выше. Думаю, если бы прямо в девятку положил, то шайба могла бы зайти. Вратарь низко был. Надо работать", — передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.