Дубль Капризова принёс ЦСКА победу в матче с «Куньлунь Ред Стар»
В Москве завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА на стадионе «ЦСКА-Арена» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась убедительной победой хозяев со счётом 3:0.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
Уже на 55-й секунде встречи форвард Кирилл Капризов открыл счёт. В концовке второго периода, за шесть секунд до сирены, он оформил дубль. А точку в матче в третьем периоде поставил Антон Слепышев.
КХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2020, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Капризов (Слепышев) – 00:55' (5x5) 2:0 Капризов (Кемпе, Марченко) – 39:54' (5x5) 3:0 Слепышев (Кемпе, Капризов) – 41:09' (5x5)
ЦСКА одержал четвёртую победу в пяти последних матчах. Для «Куньлуня» это поражение стало четвёртым в пяти последних матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
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