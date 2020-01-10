Дубль Капризова принёс ЦСКА победу в матче с «Куньлунь Ред Стар»

В Москве завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА на стадионе «ЦСКА-Арена» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась убедительной победой хозяев со счётом 3:0.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

Уже на 55-й секунде встречи форвард Кирилл Капризов открыл счёт. В концовке второго периода, за шесть секунд до сирены, он оформил дубль. А точку в матче в третьем периоде поставил Антон Слепышев.

ЦСКА одержал четвёртую победу в пяти последних матчах. Для «Куньлуня» это поражение стало четвёртым в пяти последних матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.