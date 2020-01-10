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Дубль Капризова принёс ЦСКА победу в матче с «Куньлунь Ред Стар»

Дубль Капризова принёс ЦСКА победу в матче с «Куньлунь Ред Стар»
Хоккей / КХЛ 0

В Москве завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА на стадионе «ЦСКА-Арена» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась убедительной победой хозяев со счётом 3:0.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

Уже на 55-й секунде встречи форвард Кирилл Капризов открыл счёт. В концовке второго периода, за шесть секунд до сирены, он оформил дубль. А точку в матче в третьем периоде поставил Антон Слепышев.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2020, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Капризов (Слепышев) – 00:55' (5x5)   2:0 Капризов (Кемпе, Марченко) – 39:54' (5x5)   3:0 Слепышев (Кемпе, Капризов) – 41:09' (5x5)

ЦСКА одержал четвёртую победу в пяти последних матчах. Для «Куньлуня» это поражение стало четвёртым в пяти последних матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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